La sentenza di Rudi Garcia: "Nainggolan è arrivato un po' tardi nel calcio che conta"

"È sempre stato un giocatore esemplare in campo, un vero guerriero. Tecnicamente è molto forte e ha qualità fisiche eccezionali. Ha anche visione di gioco e ha affinato le sue qualità, anche se aveva già raggiunto traguardi importanti con me". Rudi Garcia elogia Radja Nainggolan, allenato per più di una stagione ai tempi della Roma, in un'intervista al quotidiano belga La Derniere Heure.



L'attuale tecnico del Marsiglia aggiunge: "L'aver scelto la Roma, che è un grande club, è stato determinante nella sua crescita, anche se forse è arrivato un po' tardi nel calcio che conta. Ricordo che ne parlai con Sabatini all'epoca: Perchè a 25 anni non è ancora esploso', ci chiedevamo. Poi abbiamo puntato su di lui e abbiamo fatto bene".



L'allenatore francese conclude analizzando l'ulteriore crescita del Ninja: "È diventato un giocatore più decisivo. Naturalmente ha sempre avuto, anche quando era con me, quella capacità di entrare in area di rigore o nelle vicinanze perché ha un grande talento tale che può segnare da molte posizioni diverse. E dal punto di vista realizzativo ha avuto un grande miglioramento, diventando uno dei giocatori più forti della Roma".