L'Equipe in prima pagina: "Mario Balotelli. L'indomabile" Mancini: "Fantastico come persona e giocatore"

In Francia continua la Balo-mania. L'Equipe dedica la prima pagina all'attaccante del Nizza con il titolo "Mario Balotelli. L'indomabile". Il catenaccio recita invece: "Adulato, criticato, fustigato nel corso di una carriera atipica, l'attaccante italiano ha trovato a Nizza il quadro ideale per la sua rinascita". All'interno un'intervista a Roberto Mancini che ha lanciato la punta ai tempi dell'Inter e allenato poi anche al Manchester City. Il tecnico ha deciso di parlare dopo un iniziale diniego: "Sembra che tutto il mondo abbia sempre qualcosa da dire su di lui e per Mario a volte può essere pesante ma alla ho accettato perché sono felice per lui, che sta bene a Nizza. E lui sempre si è comportato molto bene con me".



Mancini nutre pofonda stima nei confronti di Balotelli: "E' fantastico, come giocatore e come persona, nel bene e nel male. Si tratta di un calciatore speciale per me, lo rispetto molto, spero che comprenda di avere la possibilità di diventare un giocatore di altissimo livello".



L'ex tecnico nerazzurro crede che SuperMario possa fare almeno una ventina di gol, "ma deve smettere di togliersi la maglia ogni volta che segna, per lui il gol dovrebbe essere la normalità". Chiusura dedicata agli esordi del suo 'pupillo': "Ha avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha il coraggio di fare giocare i giovani, ero sicuro che sarebbe diventato un fuoriclasse. Ma non ha sopportato la pressione. Mi spiace che abbia perso tutto questo tempo. Ho sempre sperato che la sua testa funzionasse bene il giorno della partita. Se non gioca in Nazionale, è colpa sua. E' incredibile che non sia l'attaccante titolare dell'Italia. Spero abbia capito che deve avere un atteggiamento diverso e pensare solo al calcio. Se capisce che Nizza gli ha dato una grande possibilità...".