L'Equipe: "Il Psg supera la Juve, pronti 25 milioni per Kessiè"

Impegnato in questi giorni in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, ma sempre al centro delle voci di mercato. Frank Kessie è uno dei nomi più caldi del calcio internazionale e dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni riguardo il suo futuro. Secondo quanto scrive l'Equipe, infatti, il Psg negli ultimi giorni avrebbe accelerato e starebbe trattando con l’agente del giocatore per raggiungere un accordo.

La prima offerta che verrà recapitata all’Atalanta si aggirerà intorno ai 25 milioni di euro ma, scrive il quotidiano francese, sembra che tale cifra serva solamente per sondare il terreno con l’obiettivo di verificare le reali intenzioni dei nerazzurri circa la partenza o meno del giocatore. Kessie rimane un obiettivo anche di Juve, Chelsea e Manchester United ma in Francia credono che il Psg abbia ormai superato la concorrenza delle altre big e ottenuto il sì del giocatore per il trasferimento a Parigi.