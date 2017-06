L'Equipe: "Cavani-Psg, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2020"

Psg e Cavani, un amore destinato a durare ancora almeno due anni. Dopo i molti tentennamenti degli ultimi mesi, il Matador si sarebbe finalmente convinto a firmare il prolungamento del contratto con il club francese, del quale da quando è andato via Ibra è diventato il vero trascinatore.

Con la rete al Metz, Cavani ha messo a segno il gol numero 43 della sua grandiosa stagione: il tutto in 43 partite precise. Come se non bastasse è diventato il primo giocatore dei sei campionati più importanti d'Europa a segnare 30 gol in campionato (Messi è a 29, Bas Dost a 28).

Numeri straordinari, che hanno convinto il presidente Nasser al-Khelaïfi ad accogliere le richieste dell'uruguaiano: prolungamento del contratto fino al 2020 e ritocco dell'ingaggio. La fumata bianca c'è stata, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare la firma e l'ufficialità.