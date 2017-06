L'agente di Verratti: "Se la stampa francese lo attacca ancora, può lasciare il PSG"

Il Paris Saint Germain ha battuto 1-0 il Lille nell'anticipo dell'undicesima giornata di Ligue 1, ma anche questa sera Marco Verratti non è stato tra i migliori. Non è tutto: per il nazionale azzurro è arrivata la seconda sostituzione consecutiva - con il risultato ancora in bilico - dopo quella nel match contro il Marsiglia. A complicare ulteriormente le cose, il video che riprende l'ex Pescara mentre fuma una sigaretta.



La situazione è abbastanza complicata e, per questa ragione, Donato Di Campli, agente del giocatore, ha voluto dire la sua: "Verratti vuole vincere con il PSG. Però, se continuano questi attacchi da parte della stampa francese nei suoi confronti, io e Marco faremo delle valutazioni e potremo anche lasciare Parigi", le parole del procuratore a Rai Sport.