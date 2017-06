Juventus, il Lione cede: Tolisso si avvicina

La Juventus è sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità, il primo nome sulla lista di Marotta e Paratici è Corentin Tolisso (già cercato dal Napoli nella scorsa estate). Una mano può arrivare direttamente dalla Francia, sentendo le parole del presidente del Lione: "Abbiamo rifiutato offerte importanti perché non pensavamo fosse il momento giusto ma quest'anno il discorso è diverso: credo ci saranno cessioni significative entro il 30 giugno. Arriva sempre il momento delle plusvalenze, come accadde per Benzema".



Continua Aulas: "Il ricavato servirà sempre per rinforzare la squadra, come dimostra l'investimento per Depay Ci sarà sicuramente la possibilità di prendere un grande giocatore all'anno o ogni semestre".