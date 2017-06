Inter, maxi-offerta a Jardim

Fino a quando l'Inter non comunicherà il nome del nuovo allenatore, il tormentone continuerà: se i nomi più caldi rimangono quelli di Antonio Conte (difficile) e Luciano Spalletti (più facile), non bisogna scartare anche l'opzione Leonardo Jardim.



Secondo Le Parisien, i nerazzurri avrebbero già contattato l'entourage del tecnico del Monaco proponendo un maxi-ingaggio da cinque milioni netti a stagione fino al 2019.



Il casting nerazzurro, che contiene anche i nomi di Simeone e Pochettino, si allarga e si restringe a seconda dei giorni ma, considerando la difficoltà ad arrivare ai profili più graditi da Suning, non bisogna scartare neppure il nome di Jardim.