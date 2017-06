Il Tolosa piega il PSG e aggancia il Nizza in vetta

Dopo l'emozionante turno infrasettimanale, la Ligue 1 torna in campo per la settima giornata con molte sfide che promettono gol e spettacolo e che potranno essere seguite solo su Premium Sport.

Nell'anticipo del venerdì sera i campioni in carica del Psg cadono sul campo del sorprendente Tolosa: la squadra di Pascal Dupraz vince 2-0 e aggancia, almeno momentaneamente, il Nizza di Mario Balotelli in testa alla classifica. Dopo un primo tempo senza reti, al 48' arriva l'episodio che cambia la storia del match: Aurier tarttiene Toivonen in area e si prende il secondo giallo. Rosso e rigore: dal dischetto va Bodiger e porta in vantaggio i padroni di casa. Il PSG fa fatica a rendersi pericoloso e, al 79', capitola: Thiago Motta manda maldestramente in porta Durmaz, che batte con freddezza Areola. Seconda sconfitta in campionato per la squadra di Unay Emery.