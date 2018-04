Il Psg conquista la Coupe de la Ligue: 3-0 al Monaco

Secondo trofeo stagionale per il Psg che conquista la Coupe de la Ligue battendo 3-0 in finale il Monaco allo Stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux. Una piccola rivincita per Emery dopo le critiche (e l'ormai probabile addio a fine stagione) per l'eliminazione agli ottavi di Champions League. Il tecnico spagnolo vince per il secondo anno di fila la Coppa di Lega mentre Jardim resta a mani vuote: anche la la Ligue 1 è infatti saldamente nelle mani del Psg con 17 punti in più in classifica dei rivali odierni.



Bastano 8' ai parigini per sbloccare la gara: Cavani trasforma il rigore fischiato da Turpin per intervento falloso di Glik su Mbappé. In un primo momento l'arbitro aveva segnalato fuorigioco di Rabiot prima di tornare sui suoi passi dopo aver rivisto le immagini al monitor (la VAR non è utilizzata in Ligue 1 ma nelle coppe nazionali sì). I biancorossi cercano di reagire ma al 21' il Psg raddoppia in contropiede: filtrante da applausi di Mbappé e sinistro vincente di Di Maria. Il match potrebbe riaprirsi al 37' quando Falcao supera di testa Trapp: il gol viene annullato da Turpin per posizione di fuorigioco su segnalazione del VAR.



Nel secondo tempo l'undici di Jardim prova diperatamente a rientrare in partita ma la fortuna non assiste i campioni di Francia: lo spendido sinistro a giro di Rony Lopes scheggia la traversa. Sul fronte opposto Mbappé, servito da Dani Alves, sfiora la doppietta anticipando l'uscita di Subasic. Il 3-0 è soltanto rinvato: a 5' dal termine Cavani sfrutta l'assist di Mabppé e chiude i conti di destro.