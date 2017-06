Il Psg beffa l'Inter: Pepe firmerà un biennale

Chiusa la sua esperienza al Real Madrid con la vittoria della Champions League, Pepe è pronto a iniziare una nuova avventura, ma non all'Inter. Secondo quanto riferisce 'Marca', infatti, sarebbe ormai tutto fatto per il passaggio a parametro zero del difensore portoghese (che va in scadenza il 30 giugno) ai francesi del Psg.

Sempre stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, l'Inter era in vantaggio sulla concorrenza per il giocatore del Real, con cui aveva già raggiunto un accordo verbale, ma mancava l'ok definitivo di Suning per definire l'operazione. In questa "falla" si è inserito Unai Emery, tecnico dei parigini, che avrebbe allora convinto la sua società a inserirsi sul giocatore.

Fra le parti ci sarebbe stato un primo incontro per sondare la disponibilità del giocatore, prima del secondo e decisivo vertice di sabato scorso fra l'agente del calciatore, Jorge Mendes, e il patron del Psg, Nasser Al Khelaifi, nel quale è stata raggiunta l'intesa per un biennale.

Pepe lascerà dunque la Spagna per giocare in Ligue 1 e disputare la prossima Champions League, particolare non secondario nella scelta del classe 1983 in una stagione che si concluderà con i Mondiali di Russia 2018. Niente da fare quindi per l'Inter, per il passaggio di Pepe al Psg manca di fatto soltanto la firma.