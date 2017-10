Il padre di Neymar: "Poteva essere del Psg già un anno fa"

"Sinceramente all'inizio sono stato sorpreso dalla scelta di Neymar venire al Psg. C’era già stata un'offerta l’anno scorso, ma non abbiamo trovato l’accordo". Neymar Santos Senior, padre e procuratore dell'attaccante brasiliano, a Telefoot svela un interessante retroscena di mercato e non nasconde il tentativo fatto nei confronti del figlio in estate: "Sono stato io l’indeciso fino all’ultimo secondo. Ho detto a Neymar che la miglior scelta sarebbe stata quella di rimanere tranquillo al Barcellona ma lui aveva scelto, voleva assolutamente andare a Parigi. E' qui per vincere la Champions League, abbiamo cinque anni di tempo".



Parole nette sul Pallone d'Oro: "Se fosse stato questo il suo obiettivo sarebbe rimasto a Barcellona". Spazio infine a un giudizio sulla lite tra O'Ney e Cavani che ha avuto grande risonanza in Francia e non solo: "E' stato tutto molto ingigantito, sono due grandi giocatori e non c'è alcun problema tra di loro".