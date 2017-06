Il nuovo Balotelli con la figlia Pia sull'altalena

Mario Balotelli versione papà. L'attaccante del Nizza ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero filmato nel quale spinge l'amata figlia Pia sull'altalena. SuperMario è felice: per lui è una grande momento sia in campo che fuori. E' entrato infatti nel cuore dei tifosi rossoneri dopo aver trascinato la formazione di Favre in testa alla classifica di Ligue 1 e, come testimonia il video postato, anche nella vita privata la serenità non manca.

Un video pubblicato da Mario Balotelli (@mb459) in data: 12 Gen 2017 alle ore 10:36 PST