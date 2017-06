Il Nizza paga il biglietto ai suoi tifosi

La straordinaria annata del Nizza, primo in classifica in Ligue 1, è stata coronata da una bella iniziativa del club francese, che ha deciso di regalare il biglietto ai propri tifosi per la partita contro lo Schalke 04 in Europa League.



I francesi si giocheranno una fetta considerevole della loro stagione europea e la decisione del club muove dalla volontà di premiare i tifosi per l'entusiasmo dimostrato, tale da seguire in massa la squadra fino in Germania.



Il club in cui milita Mario Balotelli ha aperto una sezione apposita sul proprio sito, in cui invita i tifosi interessati a immettere i propri dati e partecipare alla spedizione a Gelsenkirchen.