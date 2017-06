Il Nizza a Carragher: "Vuoi la maglia di Balo?"

Anche il Nizza si inserisce nella polemica social a distanza tra la gloria del Liverpool Jamie Carragher e Mario Balotelli. Il club francese che ha accolto l’attaccante azzurro, ha voluto provocare su Twitter: "Hey, sembri proprio un grande fan di Super Mario. Se ti va, puoi ordinare la sua divisa dal nostro store ufficiale". Con tanto di link per farlo. Nei giorni scorsi l'ex difensore del Liverpool aveva ironicamente twittato: "Balotelli in prestito gratuito al Nizza? Gli auguro di vincere il Pallone d'Oro". Subito dopo la replica di Super Mario: "Carragher: giocatore mediocre ma grande hater".

Hey, @Carra23, you look like a big SuperMario fan. You can order his jersey on our store ➡ https://t.co/rHrm09UL6b



Forza @FinallyMario !