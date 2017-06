Il Monaco blinda Jardim: ufficiale il rinnovo fino al 2020

Leonardo Jardim guiderà il Monaco anche nelle prossime tre stagioni. Il tecnico portoghese ha infatti rinnovato il contratto con il club transalpino fino al 2020. La società transalpina blinda così l'allenatore che ha riportato lo scudetto nel Principato deopo 17 anni e raggiunto le semifinali di Champions League.



Jardim aveva ricevuto un'offerta dall'Inter e soprattutto dalla Cina, in particolare dal Beijing Guoan ma alla fine ha deciso di rimanere nel club biancorosso perché, come da lui esplicitamente detto, non ritiene concluso il ciclo avviato nel 2014.