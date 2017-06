Il dg del Nizza: "Il segreto di Balotelli? Noi non gli abbiamo dato regole"

Nonostante la sconfitta sul campo del Caen nell'ultimo turno, il Nizza e Mario Balotelli stanno vivendo un momento d'oro in Ligue 1, dove i rossoneri comandano con tre punti di vantaggio su Monaco e Psg. Per spiegare i segreti del successo della squadra come di SuperMario, il ds del club francese, Julien Fournier, ha parlato a Il Messaggero: “Mario qui è felice, tutti i calciatori del Nizza gli vogliono bene e lo apprezzano. E lui stesso partecipa molto alle attività della squadra e dello spogliatoio. Per noi non è una sorpresa: chi segue il calcio, stima inevitabilmente le sue doti. Ai tempi mi dissero le stesse cose di Ben Arfa, ma anche lui poi è riuscito a dimostrare in campo le sue qualità".

"Tutti i suoi ex club hanno cercato di dargli delle regole - ha spiegato Fournier - Noi, invece, no. Abbiamo le nostre regole di campo e all’interno dello spogliatoio uguali per tutti. È un calciatore gentile e semplice come molti suoi colleghi. L’ambiente del Nizza è come una famiglia, ma con delle indicazioni valide per tutti, senza eccezioni particolari. La trattativa? Gli abbiamo esposto il progetto, parlato del nostro club, del nostro stadio e dei tifosi, molto caldi e passionali. Non a caso, i nostri allenamenti sono aperti al pubblico”.

Il dg rossonero ha parlato anche di giovani e di campionato, perchè a molti l'inizio di stagione del Nizza ricorda quello vissuto da Ranieri al Leicester lo scorso anno: "Storie come quella capitano una volta ogni 20 anni - ha detto Fournier - La nostra filosofia è divertire giocando bene. Lo scorso anno siamo arrivati quarti, ora cerchiamo di fare il massimo, poi si vedrà… Non siamo comunque programmati per il primo posto visto che la nostra disponibilità sul mercato è di 42 milioni di euro". Poca disponibilità sul mercato, ma tanta abbondanza di talento giovane nella squadra allenata da Favre, che l'anno scorso ha centrato la Champions con il Gladbach: "Cyprien ha grande tecnica, Plea è un vero talento, Sarr ha grandi margini di migliorament e rimarrà sicuramente con noi. Se fanno piacere le voci di mercato per i nostri talenti? No, assolutamente. Preferirei non ci fossero…" ha concluso il dg.