Il Barça invia il transfer: domenica l'esordio di Neymar con il Psg

Neymar è finalmente 'libero'. I 222 milioni di euro della clausola rescissoria sono arrivati sul conto del Barcellona: i blaugrana hanno così deciso di inviare tutta la documentazione necessaria per il transfer alla federcalcio spagnola, e a quella francese che ha annunciato di aver ricevuto il certificato di trasferimento.



L'attaccante brasiliano potrà debuttare con la maglia del Psg domenica sul campo del Guingamp nella seconda giornata di Ligue 1 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD alle 21). Termina dunque, almeno per il momento, la guerra tra il giocatore e il Barça che ha in qualche modo bloccato l'operazione prima di ricevere effettivamente i 222 mln, pagati con un assegno.



In assenza del transfer Neymar aveva dovuto saltare l'esordio al Parco dei Principi sette giorni fa contro l'Amiens. Resta in sospeso la questione del bonus da 26 milioni promesso alla punta al momento dell'ultimo rinnovo e il giudizio dell'Uefa sul rispetto del Fair Play Finanziario da parte della società di Al-Khelaifi.

La FFF confirme la réception du certificat de transfert de @neymarjr envoyé par la RFEF — FFF (@FFF) August 11, 2017