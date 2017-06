Ibrahimovic deve risarcire il Psg: i francesi hanno pagato al suo posto alcune imposte al fisco italiano

Zlatan Ibrahimovic non ha del tutto chiuso i conti con il suo passato, almeno quello recente. Secondo quanto riferisce l'Equipe, lo svedese, attualmente in forza al Manchester United, si sarebbe infatti lamentato con il Psg.



La causa? Il club francese avrebbe detratto il 30% dall'ultimo stipendio dell'attaccante. Ma c'è un motivo ben preciso. Quando Ibra passò dal Milan alla società parigina, il Psg aveva pagato al fisco italiano alcune imposte che avrebbe dovuto versare lo stesso Ibra. Soltanto quando la punta darà alla sua ex squadra il denaro dovuto, la percentuale detratta verrà saldata.