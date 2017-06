Guingamp a Cavani: "Contro il Barcellona non hai giocato così..."

.@ECavaniOfficial Porque juega de esta manera contra nosotros y porque no contra el @FCBarcelona ?! — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 9 aprile 2017

Al Guingamp devono avere un addetto alla comunicazione particolarmente incline allo scherzo: poco dopo il secondo gol di Cavani, durante la sfida col Psg poi finita 4-0, sul profilo Twitter del club francese è apparso un post ironico, tra l'altro in lingua spagnola, diretto al Matador: "Perché giochi in questa maniera contro di noi e non contro il Barcellona?".



Chissà come l'avrà presa il Matador, che a quel tweet non ha risposto (almeno non ancora): l'eliminazione dalla Champions, per lui e i suoi compagni, deve essere una ferita aperta. Oltretutto, l'uruguaiano è stato probabilmente il meno colpevole di quella disfatta: ha segnato nella gara d'andata e si è ripetuto anche al ritorno, nella notte dello storico 6-1 per il Barcellona. Ma al Guingamp volevano solo scherzare e del resto sanno essere anche autoironici visto che a fine partita hanno ammesso candidamente: "Siamo venuti, abbiamo visto e abbiamo perso", trasformando così il latino "Veni, vidi, vici".