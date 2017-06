Gignac: "Meglio la morte del Psg, direi no anche se mi ricoprisse d'oro"

Lorient, Tolosa e Marsiglia in Francia, ora il Tigre in Messico. Ma mai il Paris Saint Germain. André-Pierre Gignac odia visceralmente la squadra parigina e lo ha ribadito nell'intervista a Life and Style: "Preferirei morire piuttosto che trasferirmi da loro. Non firmerei neanche se mi offrissero uno stipendio dieci volte superiore a quello che guadagno ora".



Un sentimento che è esploso lo scorso 8 marzo, in una partita che è già diventata storia: "Non potete immaginare quanto abbia pianto al sesto gol del Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Psg - le parole dell'attaccante 31 enne - . Ho urlato e corso per casa, mi è moglie si è anche spaventata!".