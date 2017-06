Francia, Valbuena contro Benzema: "Che tristezza..."

Nuovo capitolo nella saga Valbuena-Benzema, il caso che ha scosso la Francia prima dell'Europeo del 2016 e che probabilmente lo ha anche condizionato considerando l'esclusione del centravanti del Real Madrid dalla nazionale. Com'è noto, il trequartista del Lione ha fatto causa all'ex compagno di squadra per un presunto ricatto relativo a un video a luci rosse.



"Per il modo superficiale in cui sono stato trattato avrei dovuto gettare la spugna - ha detto Benzema all'Equipe riferendosi al suo possibile ritorno in nazionale - Ma non è il mio spirito. Valbuena continua a inventare storie, mi fanno diventare matto le sue bugie".



Valbuena ha replicato su Twitter: "La calunnia è l'arma dei deboli ("impotenti" letteralmente, n.d.r.). Che tristezza. La giustizia stabilirà la verità"