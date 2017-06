Francia, Balotelli è già tornato SuperMario

Mario Balotelli ormai ci ha fatto l'abitudine a viaggiare su e giù, come sulle giostre, in un mondo come quello moderno pronto ad esaltarti e criticarti a distanza di pochi giorni.



Ma l'avventura al Nizza dell'attaccante italiano sta raccontando qualcosa di diverso, basta vedere il movimento sul primo dei due gol segnati al Monaco: movimento da attaccante vero, così come in altre fasi della partita. "E' tornato SuperMario, un eroe" titola l'Equipe che dedica un'editoriale all'ex Milan: "Un giocatore che forse regalerà altre serate storte, ma ancora un campione". In maglia rossonera, siamo già a quattro gol in due partite, il modo migliore per allontanare le solite voci maligne dopo la tribuna (che l'allenatore Favre gli aveva concesso dopo un problemino fisico in allenamento) con il Montpellier.

Se la ride anche Jean-Pierre Rivere, presidente del Nizza, che ha parlato così ai microfoni del nostro Carlo Pellegatti: "E' il nostro diamante, ma la cosa non mi stupisce: prima di acquistarlo, ho avuto tanti incontri con lui e ho conosciuto un bravo ragazzo. In un gruppo come il nostro, non porà che fare bene".



Non ci vorrà molto tempo primo che Balotelli torni un'opzione spendibile anche per la Nazionale. E in un momento di ricostruzione come questo, il ct Ventura non può non pensarci. Perché è vero che Mario ha avuto tante chance in azzurro, ma a 26 anni appena compiuti dire di aver perso le speranze sarebbe delittuoso. Con un Balotelli formato Ligue 1, anche il ricambio generazionale farebbe meno paura.



SU INSTAGRAM: "E' SOLO L'INIZIO"