France Football stila la sua formazione con undici giocatori con soprannomi da "animali"

Il 4 ottobre si festeggia la "Giornata Mondiale degli Animali" e, per l'occasione, France Football ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una trovata molto originale. La nota rivista francese ha, infatti, stilato una formazione, composta da giocatori - in attività e non - a cui è stato affibbiato il nome di un animale come soprannome. In porta ecco allora Yohann Pelé, estremo difensore del Marsiglia, detto "l'albatro" per via della sua altezza (196 cm) e della sua mole fisica (89 kg). In difesa spazio all'ex Milan, Eric Gerets - soprannominato "il leone" per il suo temperamento e per il suo look selvaggio, quando ancora faceva il calciatore - Giorgio Chiellini - "il gorilla" per via della sua celebre esultanza - e Frank Rijkaard - ribattezzato "il lama" dai tedeschi dopo lo sputo a Rudi Voeller negli ottavi di finale di Italia '90.



A centrocampo, la fantasia è rappresentata da Ariel Ortega - "l'asinello - mentre i muscoli, a disposizione della squadra, sono quelli di Blaise Matuidi - "la piovra", per la sue ottime qualità da recuperatore di palloni - e Michael Essien - "il bisonte", per la sua forza fisica. Dietro le punte, c'è Sebastian Giovinco, la "Formica Atomica", mentre il tridente offensivo è composto da Youri Djorkaeff - soprannominato "il serpente", per la letalità delle sue giocate - Radamel Falcao - "la tigre" - e Javier Saviola - "il coniglio", a causa dei suoi dentoni. France Football ricorda poi anche Lionel Messi ("la pulce"), Cuathemoc Blanco ("il rospo), Hakan Sukur ("il toro del Bosforo"), Miguel Angel Angulo ("la libellula") e Adrian Ilie ("il cobra").