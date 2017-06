France Football: "Ranieri in corsa per il dopo Favre al Nizza"

Il futuro di Claudio Ranieri potrebbe essere in Francia. Secondo quanto riporta France Football, l'ex allenatore del Leicester sarebbe infatti nel mirino del Nizza per sostituire nella prossima stagione Favre che dovrebbe trasferirsi in Bundesliga (il Borussia Dortmund è in pole rispetto a Schalke 04 e Bayer Leverkusen).



La dirigenza rossonera avrebbe già contattto Ranieri, seguito anche da Lione e West Ham. Per l'allenatore romano si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1 visto che ha già allenato il Monaco dal 2012 al 2014 conducendo la squadra alla Promozione nella massima serie e ottendendo l'anno successivo un secondo posto alle spalle del Psg.



Nonostante l'ottimo piazzamento, al termine della stagione l'allenatore romano era stato esonerato e sostituito da Jardim. Chissà che ora non ci sia anche un desiderio di rivalsa nei confronti della sua vecchia squadra...