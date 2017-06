Fekir-Lacazette, amici mai: il paradosso dei 'falsi fratelli' a Lione

In campo fanno faville, ma fuori dal rettangolo verde la complicità viene meno. E' una storia piuttosto comune nel mondo del calcio. E' anche la storia di Nabil Fekir e Alexandre Lacazette, compagni d'attacco nel Lione che nella stagione 2014-2015 ha conteso il titolo al PSG.



"Un rullo compressore", secondo l'Equipe, che ha aperto con un focus sulla sfida tra il Lione e la Dinamo Zagabria, fondamentale per i francesi a caccia degli ottavi di finale e sul cruciale apporto che i due attaccanti potranno dare alla causa.



Tutto passa dai loro piedi e dal feeling che riusciranno a trovare in campo. I numeri sono dalla loro parte: Lacazette ha segnato 10 gol nelle 9 partite disputate quest'anno, mentre Fekir ne ha messi a segno 2 in altrettante presenze, con 2 assist di cui uno proprio al compagno-rivale, contro il Dijon.



Il Lione è attualmente terzo nel Gruppo G di Champions, a -4 dalla Juventus seconda. In Ligue 1, invece, si trova in quarta posizione a -10 dalla vetta occupata dal Nizza di Mario Balotelli.