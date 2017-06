Eto'o, futuro in Ligue 1? Il Lille prova a convincerlo

Il futuro di Samuel Eto’o potrebbe essere in Francia. Il camerunense, protagonista assoluto del Triplete dell'Inter del 2010, potrebbe lasciare la Turchia per trasferirsi al Lille, dove in panchina troverebbe El Loco Bielsa. Eto’o, 35 anni, gioca all’Antalyaspor, in Turchia, da un anno e mezzo e in questo tempo ha segnato 25 gol in 44 partite.

Secondo France Football, tra il giocatore e i dirigenti del Lille ci sarebbero già state diverse telefonate durante le quali la governance del club francese ha illustrato al centravanti il nuovo ambizioso progetto del Lille, un discorso che, stando al quotidiano transalpino, avrebbe stuzzicato la voglia del giocatore. Intanto, scrivono in Turchia, l’attaccante avrebbe ricevuto offerte anche dal Besiktas: nelle prossime settimane è attesa una decisione sul suo futuro.