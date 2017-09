Dugarry: "Neymar è già il boss del Psg. Emery deve intervenire"

Il caso Cavani-Neymar sta tenendo banco in Francia e non solo. Sulla vicenda si è espresso anche Cristophe Dugarry, mai banale nelle sue dichiarazioni. "Neymar è già il boss, il padrone del Psg, è uno che in carriera ha vinto tutto. È un grande giocatore e in futuro sarà il capitano del PSG, ma non perché vale 222 milioni di euro dovrebbe comportarsi così. Emery dovrebbe intervenire, altrimenti presto sarà la squadra a fare la formazione" ha sottolineato l'ex attaccante francese a RMC.



Dugarry ha poi aggiunto facendo un parallelismo con un altro fuoriclasse che in passato ha giocato sotto la Torre Eiffel: "Neymar è sempre sorridente, gentile e rispettoso, a differenza di Ibrahimovic che ha chiarito la sua leadership nello spogliatoio dal primo giorno. Cavani? Non rimarrà per sempre al Psg, ma i veterani meritano rispetto".