Digione-Nizza, l'arbitro dell'ammonizione a Balotelli rischia la denuncia

Possibile colpo di scena nella vicenda che aveva coinvolto Mario Balotelli in Digione-Nizza: l'arbitro Rainville aveva ammonito l'attaccante che protestava con i tifosi avversari che gli rivolgevano cori razzisti.



Il Consiglio rappresentativo delle associazioni nere di Francia è sceso in campo a fianco di Balo: "Ha subito una pena doppia: il razzismo è reato e un arbitro che non fa nulla per fermarlo deve per forza essere un complice: merita di essere portato in tribunale per essere sanzionato, i fischietti si assumano le loro responsabilità".



Rainville si era difeso così: "Se li avessi percepiti non avrei mai ammonito Balotelli. La sua è una reazione più che comprensibile". Il caso verrà comunque esaminato dalla commissione disciplinare della Ligue 1.