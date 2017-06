Di Campli: "Verratti rimane, vuole vincere la Champions a Parigi"

Dopo il pesante confronto con Unai Emery durante il match contro il Marsiglia, i media francesi si sono scagliati contro Marco Verratti: "Puoi anche andartene se devi fare così". E il procuratore del centrocampista azzurro - intervenuto ad AskMercato su Premium Sport HD - ha difeso il suo assistito: "Queste critiche sono inaccettabili, in Francia devono finirla. Mi riferisco solo a tv, giornali e radio visto che per società e tifosi non è successo niente: il medico aveva suggerito a Emery di sostituirlo per un problema alla caviglia ma Marco voleva continuare e il tecnico non è stato avvertito. Solo un misunderstanding".



Sono anche ripartite le voci di mercato, con Milan e Juventus interessate al centrocampista azzurro. Ma Donato Di Campli smentisce tutto: "Marco rimane a Parigi, la società lo ha messo al centro del progetto, è amato da tanta gente e vuole vincere la Champions con la maglia del Psg". Nessuna speranza di cessione quindi? "Non è il momento di parlare di futuro, e poi dietro c'è una proprietà ricchissima".