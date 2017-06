Dante: "Al Nizza alcuni ragazzi giocavano con Balo solo con la Play..."

Mario Balotelli si è integrato alla grande al Nizza. Lo dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, le parole che Dante ha riservato al suo compagno di squadra: "Mario non ha portato solo gol importanti, ha portato anche tanta fiducia. Averlo dalla tua parte fa la differenza. Qui lo rispettano tutti, al Nizza ci sono ragazzi che con Balotelli prima giocavano solo con la PlayStation".



Lo stesso difensore brasiliano lo scorso novembre aveva dichiarato: "Credevo Balotelli molto più pazzo, invece scherza sì, ma non più di tanto. Quello che più mi piace di lui è la sua reazione quando vede qualcosa che non va durante l'allenamento: mi si avvicina e mi dice 'Dante, dobbiamo migliorare là e là'. Balotelli non è egoista ed è veramente interessato ai nostri progressi in campionato".