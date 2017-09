Dani Alves "torna" juventino su Instagram

Partiamo dalla foto e da un hashtag. #likebenjaminbutton. Dani Alves si autocelebra su Instagram, con un post lunghissimo: l'immagine che pubblica per comunicare ai suoi followers la nomination tra i 55 migliori giocatori della scorsa stagione, nell'ambito del premio FifPro, è multipla e lo vede con tre maglie diverse, ma quella in primo piano lo ritrae in bianconero. Del resto è alla Juve che ha giocato l'ultimo campionato. Sullo sfondo, incece, indossa le divise del Psg, il suo club attuale. L'esterno brasiliano, dunque, si sente come Benjamin Button, metafora in passato già usata da Ibra: è il personaggio di un film e di un romanzo che ringiovaniva col passare degli anni: nella foto Dani Alves specifica che per sei volte è stato eletto miglior laterale destro del mondo.



Per un attimo Dani torna juventino, nonostante il divorzio burrascorso e il veleno di alcune dichiarazioni. Il messaggio che scrive sui social, invece, contiene solo sentimenti e sensazioni positive: "Un guerriero, quando sminuiscono la sua forza, si distingue dal resto: non importa quanti anni abbia, non importa dove sia o con chi sia: non smettere mai di essere quello che ti ho portato qui, mai smettere di combattere, mai smettere di rispettare ciò che fai, non smettere mai di combattere per quello che vuoi, ma soprattutto non dimenticare mai i tuoi valori, sono quelli che ti faranno competere e vincere finché non decidi di mettere fine a questa grande storia e ispirare altri piccoli sognatori come te. E finché tutto questo non basterà, prova a superarti ogni giorno e ogni anno".