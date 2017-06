Daily Mail contro Balotelli: fuori per "fragilità emotiva"

Nonostante abbia lasciato il Liverpool, SuperMario Balotelli continua a fare notizia in Inghilterra, dove i tabloid certo non lo amano. L'ultimo attacco contro il centravanti azzurro arriva dal Daily Mail, secondo il quale la tribuna di Balotelli domenica contro il Montpellier sarebbe motivata dalla sua "fragilità emotiva". Voci che hanno molto infastidito il Nizza e il suo tecnico Favre, che dopo il debutto con doppietta contro il Marsiglia e la gara, deludente, contro lo Schalke in Europa League, ha scelto di dare a Balotelli, ancora in ritardo di condizione, un turno di riposo.

Come se non bastasse, anche Mino Raiola, intervistato dallo stesso tabloid britannico, ha voluto dire la sua sul suo assistito: "L'Italia è invivibile per Mario per le attenzioni che attrae. Se farà bene al Nizza e segnerà tanti gol, la prossima estate tornerà in Premier League da svincolato. La Francia ha bisogno di lui, come aveva bisogno di Ibrahimovic".



Mercoledì a Nizza arriva il sorprendente Monaco (diretta su Premium Calcio 5 a partire dalle 19 con la telecronaca di Fabio Fava e il commento tecnico di Oscar Damiani), che comanda la Ligue 1 con due punti di vantaggio proprio sui rossoneri e Favre, che sogna il sorpasso in testa, vuole che Balotelli sia al meglio.