Mario Balotelli cambia lingua. Dopo il famoso 'Why always me' stampato su una maglietta ai tempi del Manchester City, l'attaccante italiano del Nizza passa al 'Pourquoi?'. Questa volta però non c'è alcun intento polemico, Supermario si diverte a esercitarsi con la nuova lingua nello spogliatoio. Promosso o bocciato? Giudicate voi...