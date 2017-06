Crisi Psg, Verratti ammette: "Qualcosa non va". E spunta Mancini

Le speranze del Paris Saint Germain di tornare da Guingamp con un punto si sono spente sulla traversa di Cavani e sui miracoli di Johnsson ma chiamare in causa la sfortuna dopo la quarta sconfitta in 18 partite di Ligue 1 (l'anno scorso furono due in tutto il campionato) non aiuta nessuno e infatti Marco Verratti non le manda a dire: "Siamo terzi, parlare di crisi sarebbe esagerato. Ma se perdiamo vuol dire che qualcosa non funziona".



Il centrocampista azzurro analizza così il momento parigino: "Questo non è il momento delle parole, bisogna solo lavorare in silenzio e fare meglio. Siamo entrati in campo troppo sicuri di vincere, è una questione di testa, l'allenatore non c'entra. Nel primo tempo abbiamo fatto una gara normale, nella ripresa abbiamo perso il primo gol, ci siamo sbilanciati e abbiamo incassato il secondo. In questo caso le tattiche saltano, potevamo anche pareggiare ma non ci siamo riusciti".



E l'inciso su Emery non è messo lì a caso, dato che è da inizio anno che l'allenatore spagnolo è sulla graticola perché, qualificazione in Champions a parte (ma da secondo nel girone con l'Arsenal), in Ligue 1 non sta ripetendo i risultati del ciclo Blanc. E in Francia torna in auge l'ipotesi esonero, con Roberto Mancini sempre in prima fila visti i buoni rapporti con la proprietà qatariota.