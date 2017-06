Crisi Olympique Marsiglia: Garcia cerca rinforzi in Italia

"Non sono un messia". L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Marsiglia era cominciata con una precisazione, quasi doverosa, da parte del tecnico che nove mesi prima era stato esonerato dalla guida della Roma.



Niente promesse, dunque, per una squadra che navigava in cattive acque in Ligue 1, al dodicesimo posto in classifica. Dopo quasi due mesi di gestione da parte del tecnico, le sorti del Marsiglia non sembrano essersi risollevate del tutto: la classifica è migliorata di poco e i francesi sono attualmente noni a sedici punti dalla vetta. Insomma, le posizioni che contano e che dovrebbero essere alla portata di un club del prestigio del Marsiglia sono lontane e la squadra ha avuto un ritmo altalenante.



Nella Coupe de la Ligue non è andata meglio agli uomini di Rudi, che hanno avuto la peggio nel confronto con il Sochaux, perso ai calci di rigore.



Eppure, l'esordio di Garcia sulla panchina del Marsiglia, contro il PSG, aveva fatto ben sperare. Lo 0-0 in casa dei campioni di Francia, tuttavia, ha preceduto due pareggi, tre vittorie e due sconfitte, di cui una pesante sul campo del Monaco, nelle successive sette uscite stagionali.



La stampa francese non è mai stata morbida con Garcia, nonostante i suoi buoni trascorsi in Ligue 1: "La pazienza sta per finire", minacciava l'Equipe appena due settimane fa.



"L'ambizione non mi manca", aveva ricordato l'ex Roma alla sua presentazione. Per assecondarla, l'allenatore spingerà sulla società perché intervenga sul mercato di gennaio. Tra gli obiettivi di Garcia c'è Geoffrey Kondogbia, che all'Inter sembra aver ricevuto anche la bocciatura di Stefano Pioli.



Dalla Francia, intanto, fanno sapere dell'interesse del Marsiglia per Cristian Tello della Fiorentina. Per lo spagnolo di proprietà del Barcellona, i francesi sarebbero disposti a sborsare 15 milioni di euro.