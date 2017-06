Coupe de la Ligue: tris Bordeaux, Balotelli non basta al Nizza

Il Nizza di Balotelli ha il mal di coppa. Dopo essere stata eliminata dal girone di Europa League, la capolista della Ligue 1 cade 3-2 sul campo del Bordeaux agli ottavi di finale di Coupe de la Ligue (grande esclusiva di Premium Sport) e dice addio alla competizione.

Dopo l'incredibile sconfitta del Marsiglia, eliminato ai rigori dal Sochaux, e la vittoria del Nantes del neo tecnico Coinceicao sul Montpellier, cade dunque un’altra grande favorita, in attesa di sapere cosa farà questa sera il Psg, che ospita al Parco dei Principi il Lille (diretta su Premium Sport HD alle 21.05).

La squadra di Le Favre parte male e dopo circa 20 minuti è già sotto 2-0 per i gol di Plasil e Laborde, che approfittano delle incertezze del portiere di riserva dei rossoneri Benitez. In chiusura di primo tempo il solito Plea accorcia le distanze e riapre la partita, ma nella ripresa un'altra goffa respinta di Benitez su un diagonale non certo irresistibile di Menez regala a Laborde la doppietta personale a ai padroni di casa il 3-1.

Il Nizza prova a reagire trascinato da un Mario Balotelli ispirato soprattutto in versione assistman: a 5' dalla fine l'ex Milan mette Seri davanti a Prior, che lo stende. Dal dischetto SuperMario spiazza il portiere francese e sigla il 3-2, ma non c'è più tempo: rossoneri eliminati, il Bordeaux vola ai quarti di finale.

LA CRONACA

E' finita! Il Bordeaux elimina il Nizza capolista della Ligue 1 e vola ai quarti

93' Balotelli butta nel mucchio l'ultimo pallone della speranza ma Prior esce bene e fa sua la sfera

88' Incredibile occasione per il Nizza: Pollois salva sulla linea un tiro a botta sicura di Donis su assist di Balotelli

83' GOAL! Balotelli accorcia le distanze dal dischetto spiezzando Prior. L'azzurro torna a segnare dopo un mese

82' Calcio di rigore per il Nizza: intervento irregolare di Lewczuk su Seri lanciato in porta da Balotelli

76' Ancora una chance per il Nizza, Prior è bravo a mettere in angolo il diagonale di Donis

71' Nizza vicinissimo al gol con Le Marchand, che di testa mette alto da ottima posizione il suggerimento di Balotelli

67' Prova a reagire il Nizza, Seri calcia centrale dopo uno svarione difensivo di Pallois

60' Ancora Bordeaux pericoloso con Vada, il destro da fuori finisce alto

55' GOAL! 3-1 Bordeaux ancora in gol, Laborde lesto a ribadire in rete una goffa respinta di Benitez su tiro di Menez

53' Grande occasione per il Boreaudx, Vada calcia sull'esterno della rete da ottima posizione

50' Menez fa un dribbling di troppo e sciupa una buona occasione offensiva



45' Fine primo tempo

42' GOAL! Il Nizza rientra in partita con Plea: il numero 14 rossonero, ben servito da Balotelli, vince un paio di rimpalli e supera Prior

40' Altra ottima chance per Laborde: questa volta Benitez è attento sul destro sul primo palo dell'attaccante

39' Il mezzo esterno di Vada finisce di poco a lato

38' Bodmer prova a riaprire il match con un colpo di testa, nessun problema per Prior

35' Laborde vicino alla doppietta: il suo sinistro si spegne sull'esterno della rete

34' Malcom calcia dalla distanza, ma non trova lo specchio della porta

27' Grande occasione per Balotelli: Prior bravissimo in uscita a neutralizzare il pallonetto dell'italiano

22' GOAL! Azione personale di Menez, che conclude col mancino: Benitez non trattiene il pallone e per Laborde è semplicissimo siglare il 2-0

20' Il Bordeaux insiste con Malcom: sinistro insidioso, Benitiz respinge con i pugni

19' La risposta degli ospiti è affidata a Koziello, che calcia fuori dai 20 metri

14' GOAL! I padroni di casa si portano a in vantagggio grazie a Plasil: il ceco sfrutta l'assist di Malcom e batte Benitez in uscita

Calcio d'inizio, partito il match!

LA PROGRAMMAZIONE

Psg-Lille in diretta alle ore 21.05 su Premium Sport HD

Telecronaca: Alessandro Iori

Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.