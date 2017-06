Coupe de la Ligue: Sochaux, la favola continua. Il Marsiglia perde ai rigori

Amara delusione per il Marsiglia di Rudi Garcia, che viene eliminato agli ottavi di finale della Coupe de la Ligue (la Coppa di Lega francese), esclusiva di Premium Sport, dal sorprendente Sochaux.



La squadra di Cartier (che milita in Ligue 2) continua la sua favola che l'ha vista partire ai 64esimi e conquistare i quarti di finale dopo una partita gagliarda davanti al pubblico di casa: nei tempi regolamentari finisce 1-1 per le reti di Sarr al 22' e Sao quattordici minuti dopo.



Nella ripresa il Marsiglia fa la partita ma non riesce a sfondare il fortino Sochaux, fino alla lotteria dei rigori (visto che il regolamento della Coppa non prevede tempi supplementari) che premia i leoncini per la terza volta in questa manifestazione (già battuti dal dischetto Ajaccio - ai 64esimi - e Digione ai sedicesimi). Decisivi gli errori di Doria e Leya per il Marsiglia prima del decisivo tiro dagli undici metri di Karanovic.

LA PARTITA

Sequenza rigori: Thauvin (M) gol, Tardieu (S) parato, Lopez (M) gol, Robinet (S) gol, Sarr (M) gol, Ilaimaharitra (S) gol, Doria (M) parato, Sao (S) gol, Leya (M) parato, Karanovic (S) gol. Il Sochaux vince 5-4 ai rigori!



93' Triplice fischio di Chapron, si va ai calci di rigore

90' Tre minuti di recupero

90' E' sempre Thauvin ad accendere il Marsiglia, l'azione sulla destra però viene deviata in angolo.

83' Le squadre sembrano stanche, i rigori diventano opzione reale

67' Il Marsiglia fa la partita ma il Sochaux è sempre pericoloso quando riparte

54' Thuavin salta secco Ogier e Teikeu, poi il cross viene messo in angolo da Dilo

52' Kahoui recupera palla al limite, cede a Rolando che di sinistro la piazza sul secondo palo, ma Dilo vola e respinge il tiro dell'ex interista

48' Berenguer prova il destro dal limite dell'area ma Pelé blocca senza difficoltà

46' Inizia la ripresa



45' Fine primo tempo

39' Calcio d'angolo per il Marsiglia, Zambo Anguissa la gira sul primo palo ma trova l'ottima parata di Dilo

38' Thauvin la mette in mezzo dalla sinistra, Khaoui prima e Sarr poi si vedono negato il gol per i salvataggi davanti alla linea di Teikeu

36' GOL! Grande azione del Sochaux che parte dalla sinistra, poi pallone dall'altra parte per Sao che la piazza di sinistro nell'angolino

35' Punizione da posizione interessante per il Sochaux, Pelé anticipa in volo Ogier

23' Cross di Honorat, Pelé esce a vuoto ma Andriatsima manca incredibilmente il colpo di testa

22' GOL! Khaoui va sul fondo, cross rasoterra per Sarr che, all'altezza del dischetto del rigore, buca con un gran destro Dilo

19' Sinistro di Thauvin deviato in angolo, sul successivo corner libera il Sochaux

14' Andriatsima fa sponda di testa per Teikeu che, solo in mezzo all'area, conclude malissimo a due passi da Pelé che para facilmente

8' Honorat si accentra, mette a sedere Rolando e conclude dal limite dell'area: Pelé blocca a terra

6' Thauvin entra in area e mette un cross in mezzo ma Dilo esce e fa buona guardia

Calcio d'inizio, partito il match!

