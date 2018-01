Coupe de la Ligue, Rennes-Psg

LA PARTITA

L'undici di Emery trova il vantaggio al 24': Meunier vince un rimpallo e lascia partire un gran destro da fuori che sorprende Diallo. I vice campioni di Francia tuttavia non impressionano nella prima frazione e faticano a creare azioni pericolose rischiando grosso al 43': l'arbitro Lesage annulla con l'aiuto del Var il gol di Khazri (percussione in area parigina) per un tocco di mano.



Nel secondo tempo il Psg (senza Passtore, sostituito all'intervallo forse a causa di un problema muscolare) decide di accelerare e chiude i conti: al 54' Marquinhos deposita in rete dopo la respinta di Diallo su Di Maria e al 58' Lo Celso sigla il tris grazie alla complicità dell'incerto portiere dei rossoneri, beffato sul suo palo.