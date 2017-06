Coupe de la Ligue, Monaco-Psg 1-4: primo trofeo per Emery

Una sola parola può descrivere cosa si è visto nei novanta minuti del Parc Olympique Lyonnais per la finale di Coupe de la Ligue: spettacolo. Perché la partita giocata da Monaco e Paris Saint Germain (e trasmessa in esclusiva su Premium Sport 2) è stata di altissimo livello con giocate di qualità, gol superbi e più in generale buon calcio. Certo, spettacolo a parte c'era anche un trofeo da portare a casa: e i parigini lo hanno fatto con merito, conducendo il match in lungo e in largo (salvo qualche sbandamento subito dopo il pareggio monegasco), con un Verratti sontuoso, Thiago Silva insuperabile e il trio Draxler-Di Maria-Cavani ispiratissimo. Settima Coupe de la Ligue, quarta consecutiva, per la squadra di Al-Khelaifi, soddisfatto in tribuna.



Di contro, il Monaco è sembrato assopito, incapace di imporre i soliti ritmi, soffocato dalla densità della squadra di Emery. Mbappé in ombra, si è sentita la mancanza di un punto di riferimento offensivo (qualsiasi riferimento all'assenza di Falcao è voluto) ma, paradossalmente, questa era la competizione - tra Ligue 1 e Champions League - a cui Jardim teneva meno. Solo che ora il Psg può dire di aver superato il trauma europeo chiamato Barcellona e si ripresenta alla grandissima anche per la conquista del campionato francese.



I gol: al 4' imbucata di Verratti per Di Maria che serve Draxler - forse mezzo piede oltre la linea difensiva monegasca - bravo ad insaccare. Il pareggio una ventina di minuti dopo, tocco sotto illuminante di Bernardo Silva per Sidibé che si sbarazza di Rabiot e serve Lemar appena fuori area, il sinistro è delizioso e batte Trapp. A fine primo tempo, parigini ancora avanti, grandissima transizione comandata da Aurier, stavolta è Draxler a servire Di Maria che segna il sorpasso. Nella ripresa due gol di Cavani (che sale a 40 gol in 40 partite stagionali): prima al volo su esterno preciso di Verratti, nel finale su assistenza ancora di Di Maria.