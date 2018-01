Coupe de la Ligue, Monaco-Montpellier 2-0: finale col Psg

Il Monaco batte 2-0 il Montpellier nella seconda semifinale di Coupe de la Ligue e raggiunge in finale il Paris Saint Germain (31 marzo in diretta esclusiva su Premium Sport HD). Ai monegaschi basta la doppietta di Falcao in una partita che ha visto protagonista, oltre all'attaccante colombiano, anche la VAR (che, in attesa di essere impiegata in Ligue 1, sta venendo testata in coppa).



Falcao batte due squilli tra il 15' e il 29': prima trova la zampata vincente di destro sull'incursione di Sidibe e poi raccoglie l'assist di Lopes a due passi dalla porta decidendo il match. Tra le due reti del numero 9 del Monaco anche il rigore su Jovetic prima fischiato da Delerue e poi cancellato rivedendo l'azione alla VAR. Nella ripresa, niente da fare neanche per il tris di Lopes che al 66' segna su assist di Falcao ma l'esultanza viene ricacciata in gol dalla tecnologia: l'arbitro usa al meglio la VAR e annulla per fuorigioco.