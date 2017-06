Coupe de la Ligue: Lucas stende il Lille, il Psg vola ai quarti di finale

Dopo le sorprendenti sconfitte di Marsiglia (ko ai rigori con il Sochaux) e Nizza (caduto 3-2 sul campo del Bordeaux), il Psg non sbaglia, batte il Lille al Parco dei Principi 3-0 e vola ai quarti di finale di Coupe de la Ligue (grande esclusiva di Premium Sport) ipotecando un cammino piuttosto agevole fino alla finale.

Emery attua un massiccio turnover lasciando in panchina nomi del calibro di Cavani, Di Maria, Thiago Silva e Matuidi e si affida in avanti a Jesè e Augustin, con Verratti in cabina di regia. Fin dai primi minuti è dominio dei padroni di casa, che tengono il pallino del gioco e sprecano molto con Augustin. In chiusura di frazione l’attaccante francese classe ‘97 viene lanciato a rete da un delizioso assist di Lucas e cade in area: l’intervento del portiere sembra sul pallone, ma l’arbitro assegna il rigore e Lucas spiazza Maignan per l’1-0 su cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa il copione non cambia, i padroni di casa gestiscono il ritmo della partita e quando vogliono affondano. Dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo Lucas chiude i conti arrivando puntuale sul cross dalla destra di Verratti e siglando il 2-0, il tris porta invece la firma di Jesè, che batte Maignan col piatto al termine di un bello scambio con Matuidi. I minuti finali sono solo l’occasione per far debuttare qualche giovane, l’ultima emozione è l’inutile gol di testa di Basa, che all’88’ fissa il punteggio sul 3-1 finale. Il Psg si qualifica ai quarti di finale.

LE ALTRE GARE

Lione-Guingamp 5-6 dcr (2-2)

Metz-Tolosa 11-10 dcr (1-1)

Monaco-Rennes 7-0

St. Etienne-Nancy 0-1

LA CRONACA

88' GOL del Lille! Basa salta indisturbato in area su azione da calcio d'angolo e batte il portiere parigino

80' Il ritmo è drasticamente calato, le squadre sembrano aspettare solo il triplice fischio

73' Sinistro da fuori di Terrier, fuori di poco

71' Ancora un'occasione per Jesè, che però commette fallo sul portiere

69' GOL del Psg! Jesè mette il lucchetto al match col piatto al termine di un doppio scambio con Matuidi

63' Il secondo gol ha fiaccato la resistenza del Lille, che non riesce a rendersi pericoloso

55' GOL del Psg! Raddoppio dei padroni di casa, ancora in gol Lucas

47' Traversa del Psg: gran botta da fuori di Nkunku, Maignan sarebbe stato battuto

45' Al via la ripresa, negli ospiti Sliti prende il posto di De Preville

47' Finito il primo tempo, squadre negli spogliatoi sull'1-0 Psg (gol di Lucas)

46' Bella azione personale in ripartenza di Terrier, che poi conclude alto

43' GOL del Psg! Lucas è freddo dal dischetto e firma l'1-0 per i parigini

41' Calcio di rigore per il Psg: Lucas mette in porta Augustin, che salta Maignan e viene steso (rigore molto dubbio, tante proteste)

36' Incredibile occasione per il Psg: Augustin calcia a botta sicura a porta vuota ma trova Civelli in scivolata a dirgli di no

29' Augustin si divora un'ottima chance non riuscendo a tirare dopo essere scappato in contropiede

26' Dopo oltre metà di primo tempo gli ospiti non hanno ancora fatto nenache un tiro in porta

20' Dopo l'assedio dei primi minuti il Psg ha un po' abbassato il ritmo

15' Ancora una chance per Augustin, che in scivolata manca per poco la deviazione decisiva

11' Destro da fuori di Lucas, para ancora il portiere: il Psg domina

10' Grande occasione per Augustin, che solo davanti al portiere calcia troppo debolmente e si fa parare la conclusione

9' Occasuione per Jesè, bravo Maignan a sbarrargli la strada

5' Risponde il Lille: buon cross dalla sinistra, ma a centro area non c'è nessuno

3' Psg subito in avanti, Maxwell crossa male e mette sul fondo

1' Tutto pronto, si parte