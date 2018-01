Coupe de la Ligue, il Rennes contro Neymar: "Sei senza eleganza"

Una mano tesa a un giocatore del Rennes a terra, ma ritirata all'ultimo con sorriso beffardo. Il gesto di Neymar negli ultimi minuti della semifinale contro i rossoneri ha scatenato un mare di polemiche in Francia, con il profilo Twitter dei rossoneri che ha accusato il brasiliano di essere "senza eleganza".

La stella del Psg però non ci sta e nel dopo partita passa al contrattacco: "Mi danno calci, mentre io gioco a calcio. Mi provocano, ma anch'io so come provocare, a modo mio, con il pallone. Mi difendo con il pallone. So che ora diranno che provoco molto, ma non serve a niente darmi dei calci per provocarmi, perché così reagirò provocando ancor di più e facendo in modo che la mia squadra vinca”.

“In questo periodo - ha aggiunto Neymar - dico spesso che il calcio è un po' noioso, perché non si può far nulla. Tutto è polemica, anche quando magari faccio uno scherzo a un avversario come di solito faccio con i miei amici. Si è parlato tanto durante la partita così alla fine mi sono un po' divertito”.