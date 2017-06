Coupe de la Ligue, Bordeaux-Psg 1-4: Emery in finale

Tutto facile per il Paris Saint Germain, che batte 4-1 il Bordeaux al Matmut Atlantique e conquista il pass per la finalissima di Coupe de la Ligue dell'1 aprile. I parigini, che attendono di conoscere la prossima avversaria dall'esito della sfida Monaco-Nancy (diretta su Premium Sport HD mercoledì 25 alle 21), andranno alla caccia della settima coppa nazionale e del quarto successo consecutivo.



Dopo venti minuti, Psg già in vantaggio grazie alla grande punizione di Di Maria, il Bordeaux però alla mezz'ora pareggia nonostante la posizione di fuorigioco di Kamano. La supermazia parigina è netta e al 60' arriva anche il sigillo di Cavani che poi si ripete anche al 74'. Il quarto gol è Di Maria che così pareggia la doppietta dell'uruguaiano.

LA CRONACA DEL MATCH

92' Triplice, fischio partita finita!

89' Ben Arfa offre una grandissima occasione a Nkunku che di sinistro fallisce da due passi

82' GOL! Cross di Matuidi allontanato da Lewczuk, Di Maria raccoglie e da fuori area segna con un bel sinistro

75' GOL! Calcio d'angolo, Thiago Silva la sfiora, Marquinhos la rimette in mezzo e ancora Cavani segna da due passi

73' Destro di Vada da lontano, nessun problema per Trapp

60' GOL! Gran bordata di destro di Cavani appena dentro l'area, servito da Lucas

53' Punizione di Lucas, Thiago Silva colpisce di testa ma pallone centrale tra le braccia di Prior

-E' cominciata la ripresa.



42' Lancio dalle retrovie, Lewczuk rinvia male di testa, Matuidi prova la botta al volo: fuori non di molto

32' GOL! Malcom per Kamano che parte in fuorigioco (non ravvisato), Trapp para la prima conclusione ma non può niente su quella di Rolan

30' Grande azione di Lucas sulla destra, cross per Cavani che a centro area impatta male il pallone che esce a lato

28' Fuorigioco sbagliato del Bordeaux, Matuidi si invola verso la porta ma si fa ipnotizzare da Prior

25' Spinta in area di Mounier su Malcom, per l'arbitro non è rigore

18' GOL! Bellissima punizione di Di Maria che bacia la traversa e poi si insacca: niente da fare per Prior

17' Retropassaggio di Lewczuk che coglie impreparato Prior, il portiere poi riesce a rimediare

16' Lucas dalla destra scaglia un destro potente ma completamente sbagliato: pallone addirittura in rimessa laterale

13' Calcio di punizione dalla trequarti di Verratti, Cavani anticipa di testa Toulalan ma spedisce fuori

5' Malcom sbuca alle spalle di Meunier e colpisce da due passi, Trap si salva con l'aiuto della difesa

2' Verticalizzazione di Thiago Silva, Lucas non arriva sul pallone

-Partiti, calcio d'inizio!

LA PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 25 gennaio: Monaco-Nancy in diretta alle ore 21.00 su Premium Sport HD Telecronaca: Luca Gregorio



