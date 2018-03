Coupe de France, un club di Serie C in finale

Les Herbiers è un comune di 15.559 abitanti, fonte Wikipedia. Chambly, invece, ne conta 9.520. Insieme i cittadini dei due comuni coprirebbero meno della metà del Parco dei Principi, lo stadio del Psg: giusto un paio di dati per dare la dimensione dell'impresa. E della favola. Perché il Les Herbiers, inteso come squadra di calcio, sfiderà lo Chambly il 18 aprile e chi vincerà si guadagnerà un posto nella storia e magari, chissà, tre settimane dopo persino nella leggenda: il sorteggio le ha messe contro nella semifinale di Coupe de France, che come e più della FA Cup inglese, regala sempre storie magnifiche, come quella dei dilettanti del Calais sconfitti dal Nantes in finale nel 2000.



Les Herbiers e Chambly militano nello Championnat National, la terza serie del calcio francese, la nostra Serie C: la cosa incredibile è che si trovano rispettivamente al quindicesimo e al sedicesimo posto, su 17 squadre complessive: insomma, rischiano entrambe di retrocedere. Eppure, prima che il Psg si sbarazzasse per la seconda volta di fila del Marsiglia, il Les Herbiers aveva già fatto fuori il Lens (Ligue 2) ai rigori mentre lo Chambly eliminava lo Strasburgo (Ligue 1) con un gol di Doucoure all'83'.



Molto probabilmente chi vincerà l'epico scontro del 18 aprile, nella finale in programma allo Stade de France l'8 maggio troverà il Psg, che in semifinale sfiderà il Caen (1-0 al Lione). A Chambly sapranno già a chi dedicare un eventuale successo: poco dopo l'impresa con lo Strasburgo, infatti, è morto lo storico fondatore del club, Walter Luzi, tifosissimo dell'Inter che diede alla squadra i colori nerazzurri, presenti nel logo (copiato nel 2014) e nella maglia. Suo figlio Bruno è l'allenatore, l'altro figlio Fulvio il presidente attuale della società: la tragedia famigliare ha cancellato la festa, tra un mese e mezzo toccherà a chi va in campo scrivere un'altra pagina di storia.