Coupe de France, storico Angers: in finale dopo 60 anni

C'est flou mais c'est pas grave, on est en finale !! pic.twitter.com/sQrLqswxyx — Angers SCO (@AngersSCO) 25 aprile 2017

Grandissima festa in casa Angers per lo storico traguardo raggiunto dai bianconeri, che hanno conquistato la finale di Coppa di Francia per la prima volta negli ultimi 60 anni.

Il club della Loira, famoso soprattutto negli anni '50 per aver lanciato nel grande calcio Raymond Kopa (primo Pallone d'Oro francese), ha sconfitto per 2-0 il Guingamp in semifinale al termine di una partita tiratissima. Dopo il vantaggio iniziale dell'ex Chievo Mangani (una sola presenza a Verona nella stagione 2014/15), gli ospiti hanno fallito un calcio di rigore all'89' con Briand prima del definitivo raddoppio di Pavlovic in pieno recupero che ha fatto scoppiare la festa.

Nel 2015 l'Angers è tornato in Ligue 1 dopo 21 anni e ora si prende anche la soddisfazione di giocare per un trofeo. In finale, però, sarà durissima: l'avversario infatti verrà fuori dalla sfida tra Psg e Monaco, che Premium trasmetterà in diretta in esclusiva mercoledì sera alle ore 21.05 su Premium Sport HD (telecronaca di Luca Gregorio, commento tecnico di Federico Balzaretti).