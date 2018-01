Coupe de France, Ranieri eliminato dall'Auxerre

La Coppa di Francia è come l'FA Cup: regala sempre storie da raccontare. In attesa di un altro club dilettantistico che arrivi a giocarsela con un'altra grande squadra di Ligue 1, la storia più beffarda arriva dalla Beaujoire, dove il Nantes conferma di attraversare un momento complicato e si fa buttare fuori dall'Auxerre, dodicesimo nella Serie B francese, ai sedicesimi di finale.



I canarini hanno anche sfiorato quella che sarebbe stata una vera e propria impresa: sotto di 3 gol al 34' del primo tempo, al 65' erano già sul 3-3, grazie alla doppietta di Thomasson e alla rete di Dubois. Ma l'espulsione di Lima al 71' ha lasciato un Nantes imbottito di riserve in dieci e Sangare l'ha beffato pochi minuti dopo firmando il definitivo 4-3.



Anche il Tolosa, che ha appena esonerato l'allenatore, cede in inferiorità numerica a una squadra di Ligue 2: l'espulsione di Julien condiziona la partita, Court e Begue firmano le reti che mandano avanti il Bourg Peronnas.