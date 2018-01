Coupe de France, Psg sul velluto con il Rennes. Bordeaux, clamorosa eliminazione

Nei trentaduesimi di Coppa di Francia tutto facile per il Psg. L'undici di Emery vince 6-1 contro il Rennes dando spettacolo: decidono le doppiette di Mbappè, Neymar e Di Maria. Nessun problema nemmeno per il Nantes di Ranieri: i Canarini regolano 4-0 l'USM Senlis. Avanzano anche Lorient (2-0 all'Angers), Saint Etienne (2-0 sul Nimes), Strasbugo (3-2 contro il Digione dopo i supplementari), Metz (1-0 a Dunkerque) e Troyes (1-0 sul campo dell'FC Still).



E' invece clamorosa l'eliminazione del Bordeaux (2-1 ai supplementari) a opera del Granville, squadra di National 2 (la nostra Serie D): Gourvennec chiude in 8 per le espulsioni di Sabaly, Carrique e Plasil. Fa rumore quasi allo stesso modo il pesantissimo tonfo dell'Amiens, umiliato 6-0 dal Sochaux, formazione che milita in Ligue 2 (Serie B). Infine deve soffire più del previsto il Marsiglia di Garcia: il Valenciennes cade solo al 103'.