Coupe de France, Nizza fuori senza Balotelli, Jovetic gol

No Balo, no party. Il Nizza saluta un altro obiettivo stagionale facendosi eliminare ai trentaduesimi di Coppa di Francia dal Tolosa, quart'ultimo in campionato: senza Balotelli, non convocato perché non in perfette condizioni, i rossoneri vengono battuti dal gol di Somalia al 6' della ripresa, poi la presenza di Plea e Saint-Maximin non basta a ribaltare il risultato.



Fanno festa, invece, altre squadre di Ligue 1: il Monaco segna 5 gol sul campo del Moulins-Yzeure con tripletta di Carrillo. Nel primo tempo va a segno anche Jovetic, che era assente dal 17 novembre. Bene il Lille (4-2 a Le Mans), il Guingamp (1-0 al Niort), e il Lione, che fatica a Nancy, ma vince al 95' con un gol di Cornet.