Coppa di Lega francese, prima vittoria di Garcia con il Marsiglia

Prima vittoria di Rudi Garcia sulla panchina del Marsiglia: l'ex tecnico della Roma ha avuto la meglio - non senza fatica - del Clermont nella Coppa di Lega francese. L'Olympique si è portato avanti con Machach ma è stato raggiunto a inizio ripresa da Centonze: alla fine a sorridere è Garcia grazie alla rete di Gomis al 68'. Vittoria nel recupero per il Rennes, che batte 3-2 il Lorient. I rossoneri vanno due volte avanti con Henrique e Said ma vengono rimontati da Waris e Lauton, al 95' è ancora Henrique a diventare l'eroe di giornata.



Nelle altre partite Bordeaux-Chateauroux 2-0, Tolosa-Auxerre 1-0, Nancy-Caen 4-2 e le vittorie ai rigori di Guingampo (sul Bastia), Sochaux (sul Digione) e Metz (sul Paris FC).