Coppa di Francia, Thiago Silva spinge il Psg in semfinale con una doppietta al Metz

Nessun problema per il Psg nei quarti di finale di Coupe de la Ligue, esclusiva di Premium Sport. I parigini battono infatti 2-0 il Metz al Parco dei Principi grazie alla doppietta realizzata da Thiago Silva. L'ex difensore del Milan va a segno al 27' e al 72' con due colpi di testa fotocopia su corner di Di Maria. L'undici di Emery domina per tutto l'arco del match fallendo diverse occasioni da rete, in particolare con Cavani. Ma i campioni di Francia convincono per la qualità del gioco e festeggiano la qualificazione.



Va in semifinale anche il Bordeaux dopo il successo per 3-1 nei quarti contro il Guingamp. A passare in vantaggio sono i rossoneri grazie a un colpo di testa di Privat all'11' su assist di Giresse. La squadra di Gourvennec pareggia i conti cinque minuti più tardi con il sinistro di Kamano. Il sorpasso è firmato da Laborde (stacco aereo) al 36'. L'attaccante francese sigla la sua personale doppietta e mette al sicuro il risultato al 65'. Inutile la rete di Benezet a 5' dal termine.